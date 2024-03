Quand les chansons se souviennent de la Shoah Le Hall de la chanson Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le vendredi 29 mars 2024

de 20h00 à 21h00

Le jeudi 28 mars 2024

de 20h00 à 21h00

Le dimanche 24 mars 2024

de 16h00 à 17h00

Le jeudi 21 mars 2024

de 20h00 à 21h00

.Tout public. payant

Un spectacle musical retraçant la mémoire de l’une des plus grandes tragédies de ces derniers siècles.

Le Hall de la chanson vous propose de plonger dans la mémoire de l’un des évènements les plus marquants de notre Histoire. Pendant près d’une heure, deux artistes, Camille Plocki et Joachim Machado, interpréteront pour vous d’émouvantes reprises de chansons d’enfants cachés et d’enfants de survivants. Avec ce tour de chant, Le Hall de la chanson vous invite à une lente levée de non-dits au fil des décennies de chansons évoquant la Shoah et/ou la rafle du Vél’d’Hiv, du flou vers une plus grande netteté de contours.

À l’occasion de la fête de la musique en 2019, Le Hall de la chanson avait déjà présenté ce spectacle sur le parvis du Mémorial de la Shoah.

Le Hall de la chanson 211 avenue Jean-Jaurès 75019

