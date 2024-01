Quand les arts dialoguent avec les sciences Médiathèque Françoise Sagan Paris, mercredi 7 février 2024.

Le mercredi 07 février 2024

de 19h30 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Conférence dialoguée avec Lucie Félix et Grégoire Borst

Avec Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l’éducation à l’Université de Paris et Directeur du Laboratoire de psychologie du développement (CNRS) et Lucie Félix, autrice et illustratrice de livres à destination des très jeunes enfants.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’exposition À hauteur de bébé : chemine parmi les livres avec Lucie Félix,

organisée par les bibliothèques de la Ville de Paris. Elle est le fruit

d’un partenariat entre la médiathèque Françoise Sagan et l’Agence quand

les livres relient et constitue le troisième et dernier temps d’un

cycle de conférences dialoguées autour de la lecture avec les

tout-petits.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

