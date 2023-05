Quand l’EPSAA, l’école de communication visuelle de la Ville de Paris, expose QJ – Quartier Jeunes Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 00h00

Tout public. gratuit

L’EPSAA, l’école de communication visuelle de la Ville de Paris, présente une exposition d’œuvres graphiques gravées sur skateboards entre peinture, dessin, performance et installation au Quartier Jeunes du Louvre. L’EPSAA, école de communication visuelle de la Ville de Paris, propose à ses étudiant·es de customiser des planches de skate, dont la discipline est désormais intégrée aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le thème : « Votre vision de la ville ». Le parcours créatif sera exposé dans sa globalité allant des premières ébauches dessinées à la réalisation finale. Les étudiant·es pourront ainsi démontrer leurs démarches et un travail original en produisant des gravures en temps réel. Le projet fera l’objet d’un parcours immersif au sein de QJ et sera accompagné de démonstrations de skate. L’EPSAA est un établissement entièrement tourné vers la formation des métiers du design graphique, de la communication visuelle et l’insertion dans la vie professionnelle. En partenariat avec Décathlon. QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris Contact : https://epsaa.fr/

