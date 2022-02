Quand l’enfant devient silhouette Maison du patrimoine et de la mesure La Talaudière Catégories d’évènement: La Talaudière

Loire

Quand l’enfant devient silhouette Maison du patrimoine et de la mesure, 14 mai 2022, La Talaudière. Quand l’enfant devient silhouette

Maison du patrimoine et de la mesure, le samedi 14 mai à 18:00

Produite par le contour d’une forme, une silhouette peut-être plus ou moins identifiables. Le jeu d’association entre le corps et la forme en aplat de la silhouette permet de se découvrir sous un nouvel angle. Accompagné et aidé d’un adulte, chaque enfant reproduira sa silhouette sur papier puis la décorera.

Entrée gratuite sur réservation. Matériel fourni sur place.

Participez à un atelier créatif parent/enfant : reproduire sa silhouette sur papier puis la décorer. Maison du patrimoine et de la mesure Rue du stade, 42350 La Talaudière, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France La Talaudière Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Talaudière, Loire Autres Lieu Maison du patrimoine et de la mesure Adresse Rue du stade, 42350 La Talaudière, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville La Talaudière lieuville Maison du patrimoine et de la mesure La Talaudière Departement Loire

Maison du patrimoine et de la mesure La Talaudière Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-talaudiere/

Quand l’enfant devient silhouette Maison du patrimoine et de la mesure 2022-05-14 was last modified: by Quand l’enfant devient silhouette Maison du patrimoine et de la mesure Maison du patrimoine et de la mesure 14 mai 2022 La Talaudière Maison du Patrimoine et de la Mesure La Talaudière

La Talaudière Loire