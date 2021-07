Thiers Thiers Puy-de-Dôme, Thiers Quand l’écriture s’invite dans nos cultures Thiers Thiers Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Thiers

Quand l’écriture s’invite dans nos cultures Thiers, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Thiers. Quand l’écriture s’invite dans nos cultures 2021-07-10 – 2021-07-10 Rue des murailles Ancien jardin de l’Hôpital

Thiers Puy-de-Dôme L’association Fais et Ris vous propose de vous rendre au jardin pour un atelier d’écriture poétique …. dernière mise à jour : 2021-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Thiers Étiquettes évènement : Autres Lieu Thiers Adresse Rue des murailles Ancien jardin de l'Hôpital Ville Thiers lieuville 45.85296#3.54952