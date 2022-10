« Quand l’écriture envahit les murs » Mollégès Mollégès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-10-19 15:00:00 – 2022-10-19 17:00:00

Bouches-du-Rhne Mollégès En écho à l’exposition sur les murs de la bibliothèque tout le mois d’octobre, nous vous convions à un atelier d’écriture autour du graffiti.



Écrire sur un mur, ce n’est pas rien. C’est un acte interdit, qui libère des non-dits, laisse une trace, affirme un point de vue, parfois subversif. Le tag et le graf sont des cris silencieux qui hurlent par leurs couleurs, leur taille, leur contenu, leur emplacement dans l’espace public.



Nous réagirons d’abord aux œuvres présentées dans l’expo, avant de réfléchir ensemble à la portée de slogans ou d’images célèbres du street art, tagués ici et là dans des villes ou des friches.



Intervenante : Delphine Bole, animatrice diplômée.

Un atelier encadré par l’association Planète Émergences.



Places limitées. Sur inscription. +33 4 32 61 10 16

