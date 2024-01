Quand l’école était un moyen d’ascension sociale Salle de la Concorde Valmont, mercredi 3 avril 2024.

Conférence présentée par Mathieu Bidaux, Docteur en histoire contemporaine.

Fils et petit-fils d’instituteurs, André Marie a été fidèle aux valeurs des Hussards noirs de la République. Sur tout le territoire français, il fait construire ou reconstruire des écoles détruites pendant la Deuxième Guerre mondiale pour accueillir et apporter l’instruction nécessaire aux enfants du baby-boom.

En 2024, nous commémorons les 50 ans de la disparition d’André Marie (1897-1974), ministre de la IVe République et député-maire de Barentin. A cette occasion, Mathieu Bidaux a travaillé sur les discours et articles d’André Marie qui, sans cesse, soulignent l’importance de l’école dans la formation des enfants et comme moyen d’ascension sociale.

