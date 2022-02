Quand le XXième siècle rencontre le XIXème Lannion, 14 juin 2022, Lannion.

Café Les Valseuses
1 Rue de la Coudraie
Lannion

2022-06-14 20:30:00 – 2022-06-14 Café Les Valseuses 1 Rue de la Coudraie

Lannion Côtes d’Armor

Damien Noury et Yvon Le Men diront et liront des poèmes de Rimbaud, Baudelaire, Hugo, Verlaine et quelques surprises. Poète de l’oralité, Damien Noury rencontre le slam en 2002. II crée (avec d’autres) la Cie Uppercut où il développe le concept de Pulse-Poésie : une poésie musicale et engagée, à la frontière du théâtre et du concert (Tout Feu Tout Slam sortie chez EMI). Dans un registre rock électro spoken word, il fonde en 2014 le groupe Bleu Silex qui sort deux EP (2015 – 2018) et se produit régulièrement sur scène. Installé depuis 2017 en Bretagne, il crée en 2021 Les Voix du Verbe, en forme de témoignage-hommage aux poètes qui l’ont inspiré.

Café Les Valseuses 1 Rue de la Coudraie Lannion

