Ancienne gare, le dimanche 19 septembre à 09:00

A l’occasion des journées du patrimoine nous ouvrons le local de l’ancienne gare. L’exposition retrace l’histoire du tacot qui passait par Champagnac à travers divers documents d’archive.

Gratuit.

Replongez dans l’histoire du tacot de Champagnac. Ancienne gare 24530 Champagnac de Belair Champagnac-de-Belair Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

