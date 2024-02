Quand le Sud vient à la rencontre de la Bourgogne Château de la Greffière La Roche-Vineuse, samedi 6 juillet 2024.

Quand le Sud vient à la rencontre de la Bourgogne Château de la Greffière La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Le Château de la Greffière retrouve ses amis du Sud.

Dégustation de Vins d’ici et d’ailleurs / Fruits de la Drôme (abricots, pêches, melons, jus de fruits)

Réservation conseillée pour le Repas de midi.

Vous pourrez découvrir et déguster :

Château de la Greffière Vins de Bourgogne (Saint-Véran, Mâcon la Roche-Vineuse, Bourgogne, Saint-Amour) / Domaine des Fonds Vins du Beaujolais (Fleurie, Saint -Amour, Moulin -à-Vent) / Clairmont Vins de la Drôme (Saint-Joseph, Crozes Hermitage, IGP Colline Rhodanienne).

Mas des Escarades Côtes du Rhône Village Vaison la Romaine / Le Pas de la Dame Malepère, Vin de Pays d’Oc, Vin de France / Le Muscardin Huile d’Olive, Olive de bouche, Tapenade, Jus de Grenade /Two Dudes Bières Artisanales / Rucher de la Cadole Miels et Bougies .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-07

Château de la Greffière 500 route de Verzé

La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté tourisme@chateaudelagreffiere.com

