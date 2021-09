Quand le soleil se couche Drachenbronn-Birlenbach, 10 septembre 2021, Drachenbronn-Birlenbach.

Quand le soleil se couche 2021-09-10 – 2021-09-10

Drachenbronn-Birlenbach Bas-Rhin Drachenbronn-Birlenbach

Venez vous immerger dans l’ambiance de la nuit en forêt et ainsi découvrir ce monde mystérieux et ses hôtes méconnus : chauve-souris, chouette hulotte… Et peut-être que nous apercevrons un chevreuil ou un autre animal sauvage !

