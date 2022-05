Quand le sol nous raconte l’histoire du paysage

Quand le sol nous raconte l’histoire du paysage, 18 août 2022, . Quand le sol nous raconte l’histoire du paysage

2022-08-18 – 2022-08-18 La baie de Goulven et les dunes de Keremma nous offre un paysage particulier sur notre littoral. Falaise morte, dunes, affleurements granitiques…, autant d’éléments dans le paysage qui nous permettent de raconter son histoire géologique depuis la nuit des temps. nSur réservation à la Maison des dunes au 02.98.61.69.69. La baie de Goulven et les dunes de Keremma nous offre un paysage particulier sur notre littoral. Falaise morte, dunes, affleurements granitiques…, autant d’éléments dans le paysage qui nous permettent de raconter son histoire géologique depuis la nuit des temps. nSur réservation à la Maison des dunes au 02.98.61.69.69. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville