Quand le rap rencontre la littérature Bibliothèque publique d’information Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du cycle « Cultures hip-hop », la Bpi explore les liens entre rap et littérature.

La fusion entre puissance évocatrice des mots et codes musicaux du hip-hop vous intéresse ? Rejoignez-nous pour une soirée unique où musique et littérature se rencontrent. Au cœur de cette expérience, découvrez les pépites musicales issues des collections de la Bpi.

Cette rencontre explore les connexions entre rap et littérature, une alliance artistique qui transcende les frontières culturelles. De paroles percutantes en références littéraires, explorez les multiples facettes de cette fusion artistique. Laissez-vous guider par Bettina Ghio, docteure en littérature et civilisation françaises, qui vous entrainera dans un voyage sonore captivant, mettant en lumière les aspects parfois insoupçonnés de cette fusion.

Que vous soyez passionné·e ou simplement curieux·se, venez partager votre amour de la musique et de la littérature et ne manquez pas cette opportunité de vivre une expérience musicale et littéraire unique à la Bpi.

Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/quand-le-rap-rencontre-la-litterature/

