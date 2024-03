Quand le plaisir devient addiction Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence, jeudi 11 avril 2024.

Sylvie THIRION, Docteur en physiologie et neurosciences

Chercher à ressentir du bien-être, se détendre, partager fait partie des plaisirs de la vie. Comment et pourquoi le plaisir se fabrique-t-il ? Du petit bonheur à la passion, de la passion à l’excès, de l’excès à l’addiction…

Que se passe-t-il dans notre cerveau ? Comment faire la part des choses entre des réelles conduites addictives, et des comportements excessifs passagers. Y-a-t-il une prédisposition à ces états de dépendance ou sommes-nous tous vulnérables ? L’âge est-il un facteur de risque ? De nouvelles addictions émergent depuis quelques années…

Existe-t-il des moyens pour sortir du piège des paradis artificiels ?

Début : 2024-04-11 14:30:00

fin : 2024-04-11 16:00:00

Aix-Marseille Université Le Cube 5 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur marie-ange.papa@univ-amu.fr

