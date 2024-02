Quand le numérique invite à la lecture Maison de la parentalité Olivet, mercredi 14 février 2024.

Quand le numérique invite à la lecture Atelier sur la thématique « Imaginer », pour les 3-6 ans Mercredi 14 février, 15h00 Maison de la parentalité Gratuit sur inscription

Atelier sur la thématique « Imaginer », pour les 3-6 ans et leurs parents venez découvrir les pages d’un livre et lui donner une 2e vie en touchant, caressant ou chatouillant l’écran de la tablette pour agir sur les personnages et les décors… Ludique !

Le projet pédagogique

Parce que le numérique est un incontournable dans nos vies et que nous savons que l’usage des écrans doit être accompagné, la Maison de la parentalité propose, en partenariat avec Emmaüs Connect, un cycle d’ateliers parents-enfants pour partager un temps de créativité autour du numérique et mieux réguler ses utilisations.

Maison de la parentalité 504 avenue du Loiret Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238698399 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.epe45.fr »}]

