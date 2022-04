Quand le jour laisse place à la nuit dans les prairies humides Munchhausen, 6 mai 2022, Munchhausen.

Quand le jour laisse place à la nuit dans les prairies humides Munchhausen

2022-05-06 – 2022-05-06

Munchhausen Bas-Rhin

EUR Partez à la découverte des ambiances crépusculaires dans la réserve naturelle du Delta de la Sauer. L’animatrice vous guidera à travers des prairies humides d’une grande diversité floristique et vous fera écouter ce concert nocturne de nos habitants à poils et à plumes. De la reine des prés à la chouette hulotte, cette nature toute proche vous dévoilera quelques-uns de ses secrets.

Intervenante : Magali Savio, animatrice nature

Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 6 mai jusqu’à 17h)

Participation : sortie non payante

