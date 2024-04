Quand le geste artistique rencontre le corps en mouvement Archéo’site Les Rues-des-Vignes, samedi 13 juillet 2024.

Quand le geste artistique rencontre le corps en mouvement Atelier proposé par Marine LAROCHE accompagnée par Eléonore GUISNET de la troupe Fabula Loka Samedi 13 juillet, 14h00 Archéo'site

Début : 2024-07-13T14:00:00+02:00 – 2024-07-13T18:00:00+02:00

Fin : 2024-07-13T14:00:00+02:00 – 2024-07-13T18:00:00+02:00

Avec Marine Laroche, artisane d’art et la danseuse de la compagnie Fabula Loka, explorez l’interaction entre l’expression corporelle de la danse et la création artistique du monotype. Venez tracer ou peindre sur une plaque plane, un motif en couleurs avec des encres grasses, puis appliquez sur ce motif une feuille de papier, que vous frotterez plus ou moins fortement pour en transférer l’image. Spectateur de la prestation de la danseuse et créateur de votre composition, vous pourrez laisser libre cours à votre créativité, en jouant avec les couleurs, les textures et les superpositions pour restituer artistiquement ce que vous inspirent les mouvements de la danseuse.

Samedi 13 juillet

14 h à 18 h

de + de 15 ans

Archéo’site 882 rue Haute 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France