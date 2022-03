Quand le Cirque est venu ! Lapleau Lapleau LapleauLapleau Catégories d’évènement: Corrèze

Lapleau Corrèze Lapleau Corrèze Le Bourg Salle de l’OTP Lapleau Dans une ville, un cirque s’approche. Sur la place, le général Poutche ne regarde pas d’un bon œil l’arrivée des artistes. Lui qui a réussi à instaurer une dictature et à faire régner l’ordre, il finit par accepter que le cirque monte son chapiteau et joue son spectacle. Mais les numéros qui se succèdent ne vont pas se dérouler comme prévu… Un chanteur/beat-boxer et sa pédale looper pour la bande son en live, un grand livre en pop-up qui permet à l’histoire de se déployer, et une marionnettiste qui manipule tout un tas de marionnettes sur table, et qui explore les possibilités offertes par ce grand pop-up… Sur réservation uniquement (jauge limitée), par mail (lezartsetsalamandre@gmail.com) ou par téléphone au 06 10 83 87 51.

Règles sanitaires en vigueur (pass vaccinal). 18 h 30 : Spectacle

19 h 30 : Apéro – Soupe – Grignote – Papote

Tarifs : 7€ adultes, 5 € adhérents et 7-12 ans. lezartsetsalamandre@gmail.com +33 6 10 83 87 51

