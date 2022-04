Quand le cinéma se met au numérique Meymac Meymac MeymacMeymac Catégories d’évènement: Corrèze

Meymac Corrèze Meymac Corrèze Meymac Au cinéma Le Soubise du 22 avril au 31 mai

Gratuit Le cinéma vous invite à découvrir des affiches de films en lien avec la thématique du festival. De Metropolis à Ready Player One, en passant par Tron, le cinéma s’est depuis toujours emparé des avancées technologiques pour inventer de nouveaux récits et créer de nouveaux mondes, qu’ils soient utopiques ou dystopiques. Cette exposition, organisée en partenariat avec l’association Nuage Vert, est une invitation à voyager à travers ces univers. Au cinéma Le Soubise du 22 avril au 31 mai

