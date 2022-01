Quand le chat n’est pas là ça part en live TNT – Terrain Neutre Théâtre, 2 février 2022, Nantes.

2022-02-02

Horaire : 10:30 11:05

Gratuit : non 8 € (hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- billetreduc.com, lekiosquenantais.fr

Deux voix, une guitare, des bruitages extraordinaires, des imitations incroyables, des costumes magnifiques, un kilo de second degré, des chansons ordinaires sur l’ordinaire, un prétexte pour jouer à jouer… rigoler, s’amuser ! Bref un concert pour enfants qui part en LIVE. « Quand le chat n’est pas là, ça part en LIVE ! » c’est un duo guitare et voix, 11 chansons originales sur des thèmes tels que la nature, l’amitié, le respect et la différence, l’école, et bien sûr la joie et l’amusement Un concert durant lequel la complicité de nos deux amis va être mise à rude épreuve. Pas de doute, ça risque bien de bien partir en live ! Ecriture des textes et chant par Lilie PrintempsComposition et musique par Damien Joëts Public : à partir de 3 ans Durée : 35 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com