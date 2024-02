Quand le chantier révèle le patrimoine Caen, mercredi 6 mars 2024.

Quand le chantier révèle le patrimoine Caen Calvados

Venez visiter les dessous du chantier du Château de Caen et comprendre l’histoire du Château, un site où patrimoines bâtis et naturels se répondent au fil du temps. Antoine Cardi, photographe en carte blanche dans le chantier, accompagnera cette visite de son regard d’artiste et nous présentera son travail à travers l’exposition de 12 grands tirages exposés in situ.

Information et réservation à le.chateau.en.chantier@caen.fr.

Avec Territoires pionniers.

Venez visiter les dessous du chantier du Château de Caen et comprendre l’histoire du Château, un site où patrimoines bâtis et naturels se répondent au fil du temps. Antoine Cardi, photographe en carte blanche dans le chantier, accompagnera cette visite de son regard d’artiste et nous présentera son travail à travers l’exposition de 12 grands tirages exposés in situ.

Information et réservation à le.chateau.en.chantier@caen.fr.

Avec Territoires pionniers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 16:30:00

fin : 2024-03-06 18:30:00

Eglise Saint-Georges Château de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie le.chateau.en.chantier@caen.fr

L’événement Quand le chantier révèle le patrimoine Caen a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Caen la Mer