Quand l’art trouve sa place Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Quand l’art trouve sa place Martigues, 23 juillet 2022, Martigues. Quand l’art trouve sa place Place Mirabeau L’Île Martigues

2022-07-23 – 2022-07-24 Place Mirabeau L’Île

Martigues Bouches-du-Rhône Un projet en soutien aux artistes professionnels qui permet de mettre en valeur l’art et la création au coeur du centre-ville de Martigues. C’est aussi l’occasion d’offrir des oeuvres dans un espace public au regard des promeneurs.



Un message poétique et fort. Une exposition à ciel ouvert dans le quartier de l’Ile à Martigues. Des sculptures et des peintures grands formats qui mettent l’art au coeur du quotidien des habitants. margueritenadal@hotmail.fr +33 4 42 80 53 89 Un projet en soutien aux artistes professionnels qui permet de mettre en valeur l’art et la création au coeur du centre-ville de Martigues. C’est aussi l’occasion d’offrir des oeuvres dans un espace public au regard des promeneurs.



Un message poétique et fort. Place Mirabeau L’Île Martigues

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Place Mirabeau L'Île Ville Martigues lieuville Place Mirabeau L'Île Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Quand l’art trouve sa place Martigues 2022-07-23 was last modified: by Quand l’art trouve sa place Martigues Martigues 23 juillet 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône