Quand l'art s'en mêle

Centre du patrimoine arménien, 18 septembre 2021, Valence.

le samedi 18 septembre à Centre du patrimoine arménien

Cette visite inédite vous propose de parcourir les espaces du Cpa à travers les œuvres d’art qui y sont exposées. De Pascaline Marre à Toros, Jacques Clerc, Henri Bassmadjian ou encore Michka Anceau, portez un autre regard sur des thématiques chères au Cpa : l’histoire, la mémoire, l’exil et l’immigration.

Sur inscription.

