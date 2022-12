QUAND L’ART ET LA POÉSIE DÉPASSENT LES FRONTIÈRES… Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Sarthe Fresnay-sur-Sarthe EUR 4.5 Dans le cadre de Micro-Folie et du Printemps des Poètes et juste avant la projection d’un film (à définir), des liens seront tissés entre poèmes et chefs-d’oeuvre artistiques.

Tarif : 4,50€. Animation proposée dans le cadre de Micro-Folie à Fresnay-sur-Sarthe ! microfolie.fresnaysursarthe@gmail.com Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe

