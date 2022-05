Quand la ville fait monde TEM espace d’art contemporain et son jardin, 1 mai 2022, Goviller.

du dimanche 1 mai au dimanche 15 mai à TEM espace d’art contemporain et son jardin

Au printemps dernier, 876 écoliers et collégiens issus d’établissements privés catholiques de Meurthe-et-Moselle se lançaient dans un projet créatif hors norme : la réalisation d’une trentaine de maxi-formats pour dire la ville et le monde. L’artiste Clair Arthur et l’auteure jeunesse Laurence Gillot acceptaient de les accompagner. Villes rêvées, colorées, drôles, joyeuses, légères et insouciantes, bruyantes, vivantes et rassembleuses : le résultat était spectaculaire et promettait de réveiller la Halle à Grains de Lunéville, belle endormie de briques et d’acier, à l’occasion d’une exposition saisissante d’humanité. Mais c’était sans compter sur le retour du coronavirus et son cortège de variants. Implacablement, le malin s’est invité dans le jeu, mettant tout à terre et privant au dernier moment le public et les artistes en herbe d’une restitution qui promettait d’être belle. C’est ce projet créatif et monumental que TEM a décidé de re-présenter les dimanches 1er, 8 et 15 mai 2022 à Goviller, avant sa saison 2022. Les grands formats réalisés par les élèves y seront présentés, entremêlés de productions plus personnelles de Clair Arthur. Un expo-événement à ne rater sous aucun prétexte !

Entrée libre

TEM espace d’art contemporain et son jardin 55 Grande-Rue 54330 Goviller Goviller Meurthe-et-Moselle



