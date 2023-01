Quand la ville dort / Nuit pop française du Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’Évènement: île de France

Quand la ville dort / Nuit pop française du Supersonic SUPERSONIC, 11 mars 2023, Paris. Le samedi 11 mars 2023

de 19h00 à 23h00

. payant Ticket : 5 EUR

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! Notre soirée French Pop est de retour ! « Quand la ville dort, je laisse aller le sort, je n’ai aucun, je n’ai aucun remords ». Paris nous appartiendra le temps de cette soirée, où nous rendrons hommage à nos chansons françaises libérées et originales. On dansera sur les pépites chantées en français des années 80s, 90s, 00s. Live Tribute à 1h par Les Reines du Baal DJ set French Pop Si tu aimes: Niagara, Indochine, Etienne Daho, Les Rita Mitsouko, France Gall, Alain Bashung, Michel Polnareff, Celine Dion, Jean Jacques Goldman, Serge Gainsbourg, Lio, Christophe, Françoise Hardy, Brigitte Bardot, Michel Berger, Jacques Dutronc, Mylene Farmer, Taxi Girl, Elli & Jacno, Axel Bauer, Laurent Voulzy, Alain Souchon… SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

