Quand la ville dort / Nuit française au Supersonic SUPERSONIC, 17 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 17 septembre 2021

de 23h à 6h

payant

Les soirées sont de retour au Supersonic ! Quand la ville dort est de retour ! « Quand la ville dort, je laisse aller le sort, je n’ai aucun, je n’ai aucun remords ». Paris nous appartiendra ce vendredi 17 septembre, où nous rendrons hommage à nos chansons françaises libérées et originales. On dansera principalement sur des pépites #80s, #90s,#00s chantées en français. ❣ DJ set ❣ Live Tribute à 1h The Michel Druckers ❣ Karaoké au 2ème étage Vendredi 11 Septembre 2021 (23h à 6h) Entrée gratuite jusqu’à 23h puis 5€ • Pass sanitaire obligatoire • Restauration sur place • Entrée interdite aux mineur.e.s Événements -> Soirée / Bal SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)

Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr http://supersonic-club.fr/ https://fb.me/e/2qohQQiqf

