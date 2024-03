Quand la vigne vient à nous Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine, mardi 5 mars 2024.

Le mardi 05 mars 2024

de 18h30 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Le vin, c’est la vie ! Alors quoi de mieux qu’une bonne dégustation ? Votre caviste Charlène vous donne rendez-vous aux Quilles, la cave à vin de COMMUNALE, pour une nouvelle session de dégustation gratuite en compagnie d’une vigneronne – Lucie, du Domaine de Prapin dans les Côteaux du Lyonnais !

Un moment convivial et enrichissant qui vous permettra de tout savoir sur les cépages de cette région.

Pour faire durer le plaisir, Charlène vous proposera tout au long de la soirée une sélection au verre et à la bouteille issue des cuvées de la vigneronne présente.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA VIGNERONNE PRÉSENTE

Lucie du Domaine de Prapin

Les 11 hectares du domaine puisent leur richesse dans les sols de granites et leur pureté dans le travail des parents de Lucie. Ici, point de produits chimiques, que des méthodes d’antan et l’application de préparations biodynamiques pour renforcer les gamay, chardonnay, viognier et gamaret !

Plus qu’une simple caviste, Charlène a à cœur de vous transmettre sa passion du vin. Tous les mois, elle vous propose des ateliers de dégustation aux thématiques variées ainsi que des accords mets & vins avec les restaurateurs et commerçants de la halle.

Plutôt rouge ou blanc ?

Un événement organisé avec VIF.

L’abus d’alcool est dangereux, à consommer avec modération.

Communale Saint-Ouen 10, bis rue de l’hippodrome 93400

Contact : https://communalesaintouen.com/evenements/degustation-avec-une-vigneronne/ https://www.facebook.com/communalesaintouen/ https://www.facebook.com/communalesaintouen/

Communale saint ouen