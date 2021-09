Sartène Musée d'Archéologie de la Corse Corse-du-Sud, Sartène Quand la terre prend forme Musée d’Archéologie de la Corse Sartène Catégories d’évènement: Corse-du-Sud

Sartène

Quand la terre prend forme Musée d’Archéologie de la Corse, 18 septembre 2021, Sartène. Quand la terre prend forme

Musée d’Archéologie de la Corse, le samedi 18 septembre à 15:00

Quand la terre prend forme : de l’argile au pot, à la perle ou à la figurine, mettez à la main à la pâte et essayez de reproduire des objets préhistoriques, antiques, médiévaux ! En famille, entre amis, pour toutes et tous Atelier familles autour du modelage de l’argile Musée d’Archéologie de la Corse Bd Jacques Nicolai, 20100 SARTENE Sartène Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Corse-du-Sud, Sartène Autres Lieu Musée d'Archéologie de la Corse Adresse Bd Jacques Nicolai, 20100 SARTENE Ville Sartène lieuville Musée d'Archéologie de la Corse Sartène