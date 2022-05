Quand la streetfood vietnamienne s’invite chez Jean Loron – Déjeuner La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay Catégories d’évènement: La Chapelle-de-Guinchay

Saône-et-Loire

Quand la streetfood vietnamienne s’invite chez Jean Loron – Déjeuner La Chapelle-de-Guinchay, 19 juin 2022, La Chapelle-de-Guinchay. Quand la streetfood vietnamienne s’invite chez Jean Loron – Déjeuner Quand la streetfood vietnamienne s’invite chez Jean Loron 1846 D906 La Chapelle-de-Guinchay

2022-06-19 – 2022-06-19 Quand la streetfood vietnamienne s’invite chez Jean Loron 1846 D906

La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire La Chapelle-de-Guinchay EUR 38 38 A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Maison Jean Loron vous accueille pour le déjeuner du dimanche 19 juin 2022 pour l’événement “Quand la streetfood vietnamienne s’invite chez Jean Loron”. … Voir la suite sur le site du festival boutique@loron.fr +33 3 85 36 82 66 Quand la streetfood vietnamienne s’invite chez Jean Loron 1846 D906 La Chapelle-de-Guinchay

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-de-Guinchay, Saône-et-Loire Autres Lieu La Chapelle-de-Guinchay Adresse Quand la streetfood vietnamienne s'invite chez Jean Loron 1846 D906 Ville La Chapelle-de-Guinchay lieuville Quand la streetfood vietnamienne s'invite chez Jean Loron 1846 D906 La Chapelle-de-Guinchay Departement Saône-et-Loire

La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-de-guinchay/

Quand la streetfood vietnamienne s’invite chez Jean Loron – Déjeuner La Chapelle-de-Guinchay 2022-06-19 was last modified: by Quand la streetfood vietnamienne s’invite chez Jean Loron – Déjeuner La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay 19 juin 2022 La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire

La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire