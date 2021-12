Pourcieux Espace Culturel de la Gare Pourcieux, Var Quand la Sainte-Baume m’est racontée Espace Culturel de la Gare Pourcieux Catégories d’évènement: Pourcieux

Une ode à la Sainte-Baume, ça vous dit ? Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume en partenariat avec l’Espace culturel de la Gare – médiathèque de Pourcieux, vous propose une découverte de ce haut-lieu à travers la lecture à voix haute d’une sélection de poèmes d’auteurs locaux, dédiés à ce territoire mystérieux, inspirant et magique. Ce temps de rencontre sera également l’occasion de découvrir en avant-première l’ouvrage à paraître prochainement, le Guide des Patrimoines du Parc naturel régional de la Sainte-Baume, à travers la restitution de contes et légendes s’inspirant de l’esprit et de la toponymie des lieux. Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume en partenariat avec l’Espace culturel de la Gare vous propose une découverte de ce haut-lieu à travers la lecture de poèmes, contes et légendes. Espace Culturel de la Gare Rue de la Gare 83470 Pourcieux Pourcieux Var

2022-01-21T17:00:00 2022-01-21T18:00:00

