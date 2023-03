Quand la Nature se greffe à l’Histoire… Attichy Attichy Catégories d’Évènement: Attichy

Oise Attichy Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France vous propose une première visite en duo avec les propriétaires du site pour une complémentarité d’approches et de découverte de la nature… Les stigmates de l’Histoire vous seront dévoilés à la Ferme de l’Arbre ! Prévoir des chaussures de marche.

En collaboration avec les propriétaires privés.

Inscription obligatoire, pensez à réserver. contact@destination-pierrefonds.fr +33 3 44 42 81 44 https://www.cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/quand-la-nature-se-greffe-l-histoire Attichy

