Quand la nature porte ses fruits Saint-Germain-de-Tallevende Vire Normandie, mercredi 7 août 2024.

C’est l’été et la nature révèle ses trésors fruitiers !

Les pommes mûrissent sur les branches.

Les épis de blé dansent au gré du vent.

Les mûres sucrées teintent nos bouches de bleu.

Chaque plante a-t-elle la capacité de produire un fruit ?

Quel est leur rôle dans cet écosystème?

Nous tâcherons de répondre à ces questions le temps d’une promenade suivie d’une visite et dégustation à la Mobsbys Brasserie Artisanale à Saint-Germain-de-Tallevende.

(4km/2h) Niveau 1

(4km/2h) Niveau 1 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 14:00:00

fin : 2024-08-07 17:30:00

Saint-Germain-de-Tallevende Le Moulin Perreux

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

