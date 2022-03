Quand la nature fête Pâques ! Domaine de Madame Élisabeth, Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Quand la nature fête Pâques !

Domaine de Madame Élisabeth,, le samedi 9 avril à 14:30

Qui dit Pâques dit chocolats (évidemment !), cloches, lapins… Mais Pâques, c’est aussi une période propice à l’émerveillement, avec le renouveau de la nature et l’éclosion des premières fleurs sauvages. Jacinthe des bois, pâquerette, cardamine des près, primevère, acaule, etc. : Naturez-vous propose de découvrir ces plantes qui fleurissent à Pâques, à travers une balade commentée au Domaine de Madame Elisabeth. Une dégustation de la « Petite chocolaterie » vous sera offerte à la fin de la sortie

Adulte : 10 € – Adhérent : 6 € – Enfant (de 8 à 14 ans) : 6 € Réservation obligatoire

animation nature Domaine de Madame Élisabeth, 73 Av. de Paris, 78000 Versailles, France Versailles Montreuil Yvelines

2022-04-09T14:30:00 2022-04-09T16:30:00

