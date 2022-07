Quand la musique rencontre la poésie Chissey-sur-Loue Chissey-sur-Loue Catégories d’évènement: Chissey-sur-Loue

Jura

Quand la musique rencontre la poésie Chissey-sur-Loue, 22 juillet 2022, Chissey-sur-Loue. Quand la musique rencontre la poésie

Rue de l’Église Chissey-sur-Loue Jura

2022-07-22 – 2022-07-22 Chissey-sur-Loue

Jura Chissey-sur-Loue Concert proposé par le comité des fêtes de Chissey-sur-Loue et l’association pour la conservation du patrimoine de Chissey-sur-Loue, Chatelay et Germigney, avec le soutien de la communauté de Communes du Val d’Amour.

Entrée libre, chapeau à la sortie (location du piano). +33 3 81 54 45 45 Concert proposé par le comité des fêtes de Chissey-sur-Loue et l’association pour la conservation du patrimoine de Chissey-sur-Loue, Chatelay et Germigney, avec le soutien de la communauté de Communes du Val d’Amour.

Entrée libre, chapeau à la sortie (location du piano). Chissey-sur-Loue

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Chissey-sur-Loue, Jura Autres Lieu Chissey-sur-Loue Adresse Rue de l'Église Chissey-sur-Loue Jura Ville Chissey-sur-Loue lieuville Chissey-sur-Loue Departement Jura

Chissey-sur-Loue Chissey-sur-Loue Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chissey-sur-loue/

Quand la musique rencontre la poésie Chissey-sur-Loue 2022-07-22 was last modified: by Quand la musique rencontre la poésie Chissey-sur-Loue Chissey-sur-Loue 22 juillet 2022 Rue de l'Église Chissey-sur-Loue Jura

Chissey-sur-Loue Jura