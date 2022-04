Quand la Mode rencontre l’Art Musée des Beaux-Arts d’Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Nuit des musées

Quand la Mode rencontre l'Art Musée des Beaux-Arts d'Angers Samedi 14 mai, 22h15

18 élèves de Terminale Bac Pro Artisanat et Métiers d’Art du Lycée Saint Aubin La Salle créent des costumes d’après des œuvres de Maîtres

**Quand la Mode rencontre l’Art…**

———————————- A partir de la visite médiatisée du Musée des Beaux-Arts d’Angers, chaque élève a dû s’inspirer d’une œuvre qui lui a été «confiée» par tirage au sort pour créer un vêtement. ### Objectif de la démarche : **> animer – sculpter – mettre en volume, mais surtout > interpréter l’œuvre confiée,** sans plaquer simplement la création sur le vêtement **> mettre en valeur les capacités créatives de 18 jeunes de Terminale Bac Pro** (réflexion, exploration et réalisation) Saturday 14 May, 22:15 Cuando la moda se encuentra con el arte… A partir de la visita mediatizada del Museo de Bellas Artes de Angers, cada alumno tuvo que inspirarse en una obra que le fue «confiada» por sorteo para crear una prenda. Objetivo de la iniciativa: > animar – esculpir – poner en volumen, pero sobre todo > interpretar la obra confiada, sin simplemente atar la creación a la prenda

> valorizar las capacidades creativas de 18 jóvenes de último año de Bachillerato Pro (reflexión, exploración y realización) Sábado 14 mayo, 22:15 14 Rue du Musée, 49100 Angers 49100 Angers Pays de la Loire

Heure : 22:15 - 22:40

Angers