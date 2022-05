Quand la Mode rencontre l’Art Musée des Beaux-Arts d’Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Quand la Mode rencontre l'Art

Musée des Beaux-Arts d'Angers

le samedi 14 mai

**Quand la Mode rencontre l’Art…** ———————————- A partir de la visite médiatisée du Musée des Beaux-Arts d’Angers, chaque élève a dû s’inspirer d’une œuvre qui lui a été «confiée» par tirage au sort pour créer un vêtement. ### Objectif de la démarche : **> animer – sculpter – mettre en volume, mais surtout > interpréter l’œuvre confiée,** sans plaquer simplement la création sur le vêtement **> mettre en valeur les capacités créatives de 18 jeunes de Terminale Bac Pro** (réflexion, exploration et réalisation) 18 élèves de Terminale Bac Pro Artisanat et Métiers d’Art du Lycée Saint Aubin La Salle créent des costumes d’après des œuvres de Maîtres Musée des Beaux-Arts d’Angers 14 Rue du Musée, 49100 Angers Angers Maine-et-Loire

