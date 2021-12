Esparron Médiathèque des Pallières Esparron, Var Quand la Médiathèque va à l’école. Médiathèque des Pallières Esparron Catégories d’évènement: Esparron

Quand la Médiathèque va à l'école.

Médiathèque des Pallières, le vendredi 21 janvier 2022 à 14:00

Un atelier de cuisine : les enfants de l’école (classe à confirmer) seront invités à cuisiner avec des ingrédients assez surprenants : – Mots d’amour – Symboles – Objets représentants l’amour à leur yeux – Un pot de confiture – Une bonne dose de bonne humeur – Une cuillère spéciale… Ils pourront ensuite choisir comment l’utiliser…

Animation en lien avec une classe de l’école des Pallières.

Médiathèque des Pallières Place de l'Église 83560 Esparron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T16:00:00

