Chaumont Salle Pierre Niederberger Chaumont, Haute-Marne Quand la Haute-Marne prend la mer Salle Pierre Niederberger Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Haute-Marne

Quand la Haute-Marne prend la mer Salle Pierre Niederberger, 14 décembre 2021, Chaumont. Quand la Haute-Marne prend la mer

Salle Pierre Niederberger, le mardi 14 décembre à 20:30

Le volume 2021 de la collection « Archives départementales de la Haute-Marne » s’intitule « La Haute-Marne et la mer ». Si ce thème peut surprendre, les liens du territoire avec la marine sont nombreux. Ils s’incarnent avant tout dans des destins, qu’il s’agisse de personnalités prenant la mer, de forçats originaires de Haute-Marne condamnés aux travaux forcés dans les bagnes portuaires, d’officiers de marine et de marins ou bien des nombreux marins haut-marnais ayant combattu sur mer. La Haute-Marne est aussi une terre d’innovation pour la Marine, où les musées conservent de nombreux éléments liés à la mer, faisant partie de leur richesse patrimoniale. De nombreux artistes locaux ont peint la mer et le littoral, poussés par l’attrait de ce paysage singulier. Conférence proposée dans le cadre des Conférences du Mardi, cycle organisé en partenariat par le Conseil départemental de la Haute-Marne (Archives départementales) et la Ville de Chaumont (Musée d’art et d’histoire).

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence par Alain Morgat, dans le cadre des Conférences du Mardi Salle Pierre Niederberger Rue du capitaine Tassard 52000 Chaumont Chaumont Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T20:30:00 2021-12-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chaumont, Haute-Marne Autres Lieu Salle Pierre Niederberger Adresse Rue du capitaine Tassard 52000 Chaumont Ville Chaumont lieuville Salle Pierre Niederberger Chaumont