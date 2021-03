Noisy-le-Grand RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Noisy-le-Grand Quand la forêt bourgeonne… RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Noisy-le-Grand Catégorie d’évènement: Noisy-le-Grand

Partez à la découverte de la flore du Bois Saint-Martin ! Accompagné d’un guide, vous apprendrez à observer et à reconnaître les bourgeons et plantes de ce site exceptionnel. Un moyen ludique pour découvrir l’extraordinaire intelligence du monde végétal. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T12:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Noisy-le-Grand Autres Lieu RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Adresse Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Ville Noisy-le-Grand