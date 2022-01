Quand la fée de la forêt conte…les arbres se la racontent ! Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Quand la fée de la forêt conte…les arbres se la racontent ! Place des Jacobins Eglise des Jacobins Agen

2022-02-16

Agen Lot-et-Garonne Agen EUR 7.5 7.5 Dans l’écrin majestueux de l’église des Jacobins, la douce voix d’Agnès emmène petits et grands dans les forêts magiques et les sous-bois mystérieux.

Avec Agnès Lepart, conteuse, dans le cadre de l'exposition « Forest Art Project ».

+33 5 53 69 47 23

Avec Agnès Lepart, conteuse, dans le cadre de l’exposition « Forest Art Project ». Ville d’Agen

Place des Jacobins Eglise des Jacobins Agen

