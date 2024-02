Quand la diversité se met au service d’une aviation décarbonée Universal Hydrogen Blagnac, jeudi 8 février 2024.

Quand la diversité se met au service d’une aviation décarbonée Universal Hydrogen Blagnac Jeudi 8 février, 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-08 18:30

Fin : 2024-02-08 22:30

Quand la diversité se met au service d’une aviation décarbonée Jeudi 8 février, 18h30 1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/quand-la-diversite-se-met-au-service-d-une-aviation-decarbonee-933

L’évènement annuel de la communauté de WIA-E Toulouse se tiendra chez Universal Hydrogen, le partenaire de l’évènement, qui vous accueillera dans ses locaux de Blagnac.

Avec les divers acteurs de l’aéronautique, cet événement permettra des échanges fructueux sur les enjeux forts de la prochaine décennie à savoir sur les impacts environnementaux, sur l’inclusion et sur la diversité.

Nous vous attendons nombreux pour ce moment de partage et d’inspiration !

Universal Hydrogen 35 Rue Gabriel Clerc 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne