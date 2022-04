Quand la danse et la musique s’invitent au musée Musée Crozatier, 14 mai 2022 18:30, Le Puy-en-Velay.

Nuit des musées Quand la danse et la musique s’invitent au musée Musée Crozatier Samedi 14 mai, 18h30 Entrée libre et gratuite

Venez découvrir le musée Crozatier en soirée sous un autre jour ! La danse et la musique sont mises à l’honneur pour mettre en valeur les oeuvres si riches et variées du musée.

**18h30 à 19h30 : conférence “Les pères fondateurs du musée Crozatier”**

_par Emmanuel Magne, serivce patrimoine_

**en continu : installation “LA MACHINE”**

_par la Compagnie Labkine_

Objet hybride entre la borne de jeu Arcade et la machine à sous, LA MACHINE imaginée par Valeria Giuga-compagnie LABKINE est une borne interactive qui génère des mouvements sur le principe de séquences tirées au sort par un joueur. Par un système d’imitation, le joueur muni d’un casque audio, reproduit les gestes d’un danseur à l’écran et apprend

un très court extrait chorégraphique. Créatif et ludique, LA MACHINE permet à tous de découvrir la danse contemporaine et la culture chorégraphique, en traversant de courts extraits d’œuvres de chorégraphes célèbres du 20e et 21e siècles.

**19h30 à 20h00, danse “MECANIQUES”**

_par la Compagnie Labkine_

Dans ce duo, l’auteur égraine et agence à sa manière la liste du lexique lié aux parties du corps, aux directions spatiales et aux qualités de mouvement. Entrainée par le poème, sa dynamique et son rythme crescendo, la danseuse, elle, tente jusqu’à l’absurde d’appliquer littéralement avec son corps et des gestes empruntés à LA MACHINE, les mots du poème donnant à voir un corps précis, sculptural, tantôt entier, tantôt morcelé, profondément ancré dans l’espace et parfois burlesque.

**20h30 à 22h00, concert**

_par BUCK_

Chez Buck, la simplicité et la sauvagerie radicales indiquent le chemin, mieux que n’importe quel GPS. Une musique panoramique et transversale, toujours afrocentrée, qui tire son charme et sa singularité de l’économie de moyens. Une batterie, deux saxophones, un trombone, un tuba et une guitare : rien de plus ! L’ensemble révèle une évidente tonalité rock dans laquelle des cuivres improvisateurs se confrontent aux guitares sur-amplifiées.

Le musée Crozatier, c’est 4 musées en 1 : archéologie, artisanat du Velay, beaux-arts et sciences.

Le musée Crozatier, rénové en 2018, propose quatre galeries d’exposition :

– la galerie historique : de la Préhistoire à la Renaissance en Haute-Loire,

– la galerie du Velay : des œuvres liées à la Vierge noire, à la dentelle, aux bijoux,

– la galerie des beaux-arts : des peintures et sculptures du 15e jusqu’à l’aube du 20e siècle,

– la galerie des sciences : des fossiles, des minéraux, des animaux naturalisés et des engrenages.

Venez admirer des œuvres rares et émouvantes, comprendre les paysages marqués par le volcanisme, vous mesurer aux siècles et aux millénaires pour partager des émotions en famille. Des films, des jeux, des maquettes, accessibles à tous, permettent d’apprendre tout en s’amusant pour poser un regard différent sur les collections.

http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr http://www.facebook.com/museecrozatierpatrimoine/;https://www.instagram.com/musee_patrimoine_le_puy/?hl=fr

Free and free admission Saturday 14 May, 18:30

The Crozatier Museum is 4 museums in 1: archaeology, Velay crafts, fine arts and science. The Crozatier Museum, renovated in 2018, offers four exhibition galleries:

* the historical gallery: from prehistory to the Renaissance in the Haute-Loire,

* the Velay gallery: works related to the Black Virgin, lace, jewelry,

* the gallery of fine arts: paintings and sculptures from the 15th to the dawn of the 20th century,

* the science gallery: fossils, minerals, naturalized animals and gears. Come admire rare and moving works, understand the landscapes marked by volcanism, measure yourself to the centuries and millennia to share emotions with the family. Films, games, models, accessible to all, allow to learn while having fun to pose a different look on the collections. motor impairment;psychic impairment;hearing impairment;visual impairment

18h30 a 19h30: conferencia “Los padres fundadores del museo Crozatier” por Emmanuel Magne, Serivce Patrimonio

continuo: instalación “LA MÁQUINA” por la Compañía Labkine Objeto híbrido entre el terminal de juego árcade y la máquina de ranura, LA MÁQUINA diseñada por Valeria Giuga-compañía LABKINE es un terminal interactivo que genera movimientos en el principio de las secuencias sorteadas por un jugador. A través de un sistema de imitación, el jugador provisto de auriculares, reproduce los gestos de un bailarín en la pantalla y aprende un muy corto extracto coreográfico. Creativa y lúdica, LA MACHINE permite a todos descubrir la danza contemporánea y la cultura coreográfica, atravesando breves extractos de obras de coreógrafos famosos del siglo XX y XXI.

19h30 a 20h00, danza “MECÁNICAS” por la Compañía Labkine En este dúo, el autor señala y agencia a su manera la lista del léxico vinculado a las partes del cuerpo, a las direcciones espaciales y a las cualidades de movimiento. Impulsada por el poema, su dinámica y su ritmo crescendo, la bailarina intenta aplicar literalmente con su cuerpo y gestos prestados de la MÁQUINA, las palabras del poema que dan a ver un cuerpo preciso, escultórico, a veces entero, a veces fragmentado, profundamente anclado en el espacio y a veces burlesco.

20h30 a 22h00, concierto de BUCK Chez Buck, la simplicidad y el salvajismo radicales indican el camino, mejor que cualquier GPS. Una música panorámica y transversal, siempre afrocéntrica, que deriva su encanto y su singularidad de la economía de medios. Una batería, dos saxofones, un trombón, una tuba y una guitarra: ¡nada más! El conjunto revela una evidente tonalidad rock en la que los instrumentos improvisadores se enfrentan a las guitarras sobreamplificadas.

Entrada libre y gratuita Sábado 14 mayo, 18:30

2 rue Antoine Martin 43000 LE PUY-EN-VELAY 43000 Le Puy-en-Velay Auvergne-Rhône-Alpes