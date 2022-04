Quand la danse et la musique s’invitent au musée Musée Crozatier, 14 mai 2022, Le Puy-en-Velay.

**18h30 à 19h30 : conférence “Les pères fondateurs du musée Crozatier”** _par Emmanuel Magne, serivce patrimoine_ **en continu : installation “LA MACHINE”** _par la Compagnie Labkine_ Objet hybride entre la borne de jeu Arcade et la machine à sous, LA MACHINE imaginée par Valeria Giuga-compagnie LABKINE est une borne interactive qui génère des mouvements sur le principe de séquences tirées au sort par un joueur. Par un système d’imitation, le joueur muni d’un casque audio, reproduit les gestes d’un danseur à l’écran et apprend un très court extrait chorégraphique. Créatif et ludique, LA MACHINE permet à tous de découvrir la danse contemporaine et la culture chorégraphique, en traversant de courts extraits d’œuvres de chorégraphes célèbres du 20e et 21e siècles. **19h30 à 20h00, danse “MECANIQUES”** _par la Compagnie Labkine_ Dans ce duo, l’auteur égraine et agence à sa manière la liste du lexique lié aux parties du corps, aux directions spatiales et aux qualités de mouvement. Entrainée par le poème, sa dynamique et son rythme crescendo, la danseuse, elle, tente jusqu’à l’absurde d’appliquer littéralement avec son corps et des gestes empruntés à LA MACHINE, les mots du poème donnant à voir un corps précis, sculptural, tantôt entier, tantôt morcelé, profondément ancré dans l’espace et parfois burlesque. **20h30 à 22h00, concert** _par BUCK_ Chez Buck, la simplicité et la sauvagerie radicales indiquent le chemin, mieux que n’importe quel GPS. Une musique panoramique et transversale, toujours afrocentrée, qui tire son charme et sa singularité de l’économie de moyens. Une batterie, deux saxophones, un trombone, un tuba et une guitare : rien de plus ! L’ensemble révèle une évidente tonalité rock dans laquelle des cuivres improvisateurs se confrontent aux guitares sur-amplifiées.

Entrée libre et gratuite

Venez découvrir le musée Crozatier en soirée sous un autre jour ! La danse et la musique sont mises à l’honneur pour mettre en valeur les oeuvres si riches et variées du musée.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin 43000 LE PUY-EN-VELAY Le Puy-en-Velay Haute-Loire



