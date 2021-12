Quand la Bande Dessinée occidentale évoque la Palestine… Mairie place du Dr Lazare Goujon 69100 Villeurbanne, 1 juin 2022, Villeurbanne.

Quand la Bande Dessinée occidentale évoque la Palestine…

du mercredi 1 juin 2022 au vendredi 17 juin 2022 à Mairie place du Dr Lazare Goujon 69100 Villeurbanne

L’Association France Palestine Solidarité (AFPS) avec Lyon BD et la Grande Saison de Villeurbanne 2022,profitent de l’opportunité que représente la tenue du festival OFF de Lyon BD qui se déroule chaque année du 1er au 30 juin dans toute la métropole lyonnaise, pour proposer une exposition traitant de la BD et de la Palestine permettant d’investir de nouveaux lieux et de toucher de nouveaux publics. L’exposition permettra de mettre en avant le travail d’investigation mené par des auteurs de BD, mais aussi de rendre visible l’AFPS dans sa mission d’information. Ce projet répond à plusieurs enjeux et objectifs propres aux deux associations. Il s’agit de sensibiliser le public à la question palestinienne d’une part, par la découverte d’auteur·trice·s engagé·e·s, témoins des récits qu’ils illustrent et racontent dans leur production artistique, et d’autre part de favoriser la démocratisation du médium BD dans sa diversité. Cette exposition aura lieu durant la première quinzaine de juin pour profiter de la visibilité générée par la tenue du Lyon BD Festival, tant dans la presse qu’en ligne. Elle aura probablement lieu dans l’hôtel de ville de Villeurbanne. L’exposition comprendra des planches de bandes dessinées issues des travaux de 7 auteurs ayant vécu ou voyagé en Palestine et Israël et qui ont publié ensuite un ou plusieurs albums. Parmi eux des pointures comme Joé Sacco ou Guy Delisle … Leurs démarches sont différentes comme le sont les raisons de leur intérêt pour le sujet. Tous ont cherché à faire partager leurs interrogations, leurs découvertes, leur choc. **Rencontre avec des auteurs.** Lyon BD avec l’AFPS envisage d’inviter Guy Delisle et Philippe Squarzoni pour cette rencontre. Celle-ci aurait lieu en présence du public à la Mairie de Villeurbanne en amont du Festival IN qui se déroulera les 10, 11 et 12 juins prochain. Les premières dates envisagées sont le mercredi 8 juin, ou bien le jeudi 9 juin en fin d’après-midi. Cela permettrait ainsi de mutualiser les frais inhérents à la venue de ces auteurs. Un modérateur serait présent pour assurer la bonne tenue des échanges et pour garantir les échanges avec le public, le modérateur pourrait être dans l’idéal un bibliothécaire de l’une des médiathèques de Villeurbanne. **Ateliers scolaires.** Lyon BD et l’AFPS proposent dans le cadre de la Grande Saison de Villeurbanne d’organiser des ateliers scolaires d’initiation à la réalisation de BD, avec une classe de collège, animés par un illustrateur lyonnais. Il s’agirait de mettre en images un conte traditionnel palestinien et un conte traditionnel israélien. Il est envisageable que ces ateliers se tiennent à la rentrée scolaire 2022.

1) Exposition de planches de 7 auteurs. 2) Rencontre avec un ou plusieurs d’entre eux. 3) Ateliers scolaires à partir de contes palestiniens et israéliens

Mairie place du Dr Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Place Dr Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne Gratte-Ciel Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T09:00:00 2022-06-01T17:00:00;2022-06-02T09:00:00 2022-06-02T17:00:00;2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-06T09:00:00 2022-06-06T17:00:00;2022-06-07T09:00:00 2022-06-07T17:00:00;2022-06-08T09:00:00 2022-06-08T17:00:00;2022-06-08T17:30:00 2022-06-08T19:30:00;2022-06-09T09:00:00 2022-06-09T17:00:00;2022-06-09T17:30:00 2022-06-09T19:30:00;2022-06-10T09:00:00 2022-06-10T17:00:00;2022-06-12T19:00:00 2022-06-12T19:30:00;2022-06-13T09:00:00 2022-06-13T17:00:00;2022-06-14T09:00:00 2022-06-14T17:00:00;2022-06-15T09:00:00 2022-06-15T17:00:00;2022-06-16T09:00:00 2022-06-16T17:00:00;2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T17:00:00