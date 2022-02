Quand la Bande Dessinée occidentale évoque la Palestine Hôtel de Ville de Villeurbanne, 1 juin 2022, Villeurbanne.

du mercredi 1 juin au mercredi 15 juin à Hôtel de Ville de Villeurbanne

L’exposition présente des planches de bandes dessinées issues des travaux de 7 auteurs ayant vécu ou voyagé en Palestine et Israël et qui ont publié ensuite un ou plusieurs albums. cherché à faire partager leurs interrogations, leurs découvertes, leur choc. – **Philippe Squarzoni** (auteur lyonnais) se rend en Palestine dans le cadre d’une Mission Internationale de Protection du Peuple Palestinien dont l’objectif est d’être des observateurs pour témoigner et ainsi limiter les situations de violences (2002, 41ème mission). Son album Torture blanche publié en 2018 est le récit de cette mission. – **Joe Sacco** (auteur américain) effectue 3 voyages à Khan Younis et Rafah (Gaza) en 2002 et 2003 pour faire une enquête scrupuleuse sur les massacres de 56, recueillir des témoignages et les confronter aux documents d’archives. L’album Gaza 56 publié en 2009 est le résultat de 6 ans de travail : « un album contre l’oubli » dit-il… – **Guy Delisle** (auteur québécois habitant Montpellier) a l’occasion de vivre un an à Jérusalem-Est (2008-2009) où sa femme travaille pour Médecins Sans Frontières. Il partage son temps entre ses activités de père au foyer et ses déambulations en Israël et Palestine, croquant au jour le jour ce qu’il voit, il vit en direct l’opération Plomb durci notamment. Chroniques de Jérusalem, album autobiographique, est publié en 2011 et reçoit en 2012 le prix du meilleur album à Angoulême (Fauve d’or). – **Maximilien Leroy** auteur français ayant étudié à l’école Emile Kohl de Lyon, a effectué quatre voyages en Israël-Palestine. Avec l’illustrateur Soulman, d’origine espagnole, il publie « Les chemins de traverse » récompensé à Angoulême (mention spéciale du jury oecuménique en 2011). Dans cet album les deux auteurs mettent en images des témoignages de militants palestiniens et Israéliens engagés sur un chemin vers la réconciliation. – **José Pablo Garcia** (jeune artiste espagnol) est sollicité par Action Contre la Faim pour effectuer un reportage dessiné alors qu’il ne connaît pas du tout la question palestinienne… Il s’envole aussitôt vers Naplouse, Ramallah et Gaza et observe avec curiosité humanisme et humour un pays marqué par l’occupation et le conflit. Son album Vivre en terre occupée publié en 2018 est son carnet de route… – **Roannie,** pédiatre en retraite, militante des Droits Humains à Amnesty internationale et à l’AFPS a fait plusieurs longs séjours en Palestine. Elle ignore tout du 9ème art dit -elle quand elle rencontre par hasard le dessinateur Oko qui lui propose de traduire en Bande Dessinée le récit et les photos de son expérience, son carnet de voyage en somme. Ce sera l’Intruse.

Lyon DB Festival et France Palestine solidarité s’associent à la Capitale Française de la Culture pour une exposition inédite de 7 auteurs BD talentueux !

Hôtel de Ville de Villeurbanne Place du docteur Lazare Goujon Villeurbanne Gratte-Ciel Métropole de Lyon



