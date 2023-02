QUAND JE SERAI UN HOMME ESSAION – SALLE THEATRE, 10 février 2023, PARIS.

QUAND JE SERAI UN HOMME ESSAION – SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-04-07 (2023-02-10 au ) 19:15. Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

ESSAION THEATRE présente ce spectacle “Sois un homme !” Mais ça veut dire quoi “être un homme” ? Et comment on devient un homme ? Et c’est comment “être un homme”?”Quand je serai un homme” interroge la masculinité avec humour, profondeur et sensibilité.Virilité, travail, égalité, amour, paternité… cinq hommes de trois générations différentes prennent la parole !Théâtre contemporain, tout public à partir de 12 ansDurée: 1h20Texte: Catherine HauseuxAvec: Catherine Hauseux, Stéphane DauratMise en scène :Catherine Hauseux, Stéphane DauratPresse:«TT ” REMARQUABLE INTERPRÉTATION ! » Télérama «Magnifique moment de théâtre. C’est une réussite totale. » de la Cour au JardinCe spectacle est riche en interrogations et en éclairages pertinents, sincères et dynamiques.» La Revue du spectacle«Sensibilité et humour, joli kaléidoscope de la masculinité du temps présent. Une réflexion profonde sur la société. Dans les portraits brossés sur la scène, chacun/chacune peut retrouver une part d’intime, et involontairement ou pas, par la magie du spectacle, la partager. » L’Humanité «Le diptyque est remarquable,les textes sont formidables, les monologues-dialogues sont extrêmement vivants.On peut tous se retrouver, hommes comme femmes, dans l’un et l’autre. On vous conseille donc vivement de voir les deux car c’est encore plus fort quand on voit les deux spectacles à la suite! » ID FM«Une première réjouissante ! Ce spectacle nous fait vivre des histoires particulièrement touchantes et ces hommes, beaux dans leurs personnalités, nous émeuvent vraiment. Des applaudissements enthousiastes pour un spectacle qui remue souvent bien des certitudes… » Sorties à Paris QUAND JE SERAI UN HOMME

ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD 75004

