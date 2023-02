QUAND JE SERAI GRANDE… TU SERAS UNE FEMME, MA FILLE ESSAION – SALLE THEATRE, 11 février 2023, PARIS.

QUAND JE SERAI GRANDE… TU SERAS UNE FEMME, MA FILLE ESSAION – SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-04-08 (2023-02-11 au ) 19:15. Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

ESSAION THEATRE présente ce spectacle Être une femme. Avec les rêves que l’on avait petite fille. Avec les rêves que l’on a pour nos filles. Un hymne à la liberté.Inspiré d’entretiens avec des femmes de 18 à 92 ans, ce spectacle établit à travers quatre monologues un état des lieux de la condition, des désirs et de l’évolution des femmes durant ces quatre-vingts dernières années.Juste, poignant et drôle. Quand je serai grande… est un hymne à la liberté !Théâtre contemporain Tout Public à partir de 12 ansDurée: 80 minutesTexte: Catherine HauseuxAvec : Catherine HauseuxMise en scène :Stéphane DauratPresse:Catherine Hauseux ne frappe pas à mots arrogants sur la gente masculine. Le public féminin est conquis, les hommes s’interrogent. » La Marseillaise«Catherine Hauseux a écrit un texte précieux qu’elle défend sur scène dans une dynamique conviction et avec humour. Une pièce fondamentale à aller voir absolument au théâtre de l’Essaion.» Toute la Culture«C’est vivant et souvent très drôle. Catherine Hauseux incarne successivement toutes ces femmes avec un talent fou !»Snes FSU«Catherine Hauseux nous emporte avec grâce et légèreté dans ce panorama à la fois intérieur et extérieur des conditions des femmes et de leurs ressentis actuels. Bilan : il y a encore du boulot avant d’atteindre à vraie liberté d’être et de pensée. »La Revue du Spectacle«Le diptyque est remarquable, les textes sont formidables, les monologues-dialogues sont extrêmement vivants. On peut tous se retrouver, hommes comme femmes, dans l’un et l’autre. On vous conseille donc vivement de voir les deux car c’est encore plus fort quand on voit les deux spectacles» ID FM«Un texte pur et moderne sur la condition féminine, plein de choses essentielles à entendre. »Un fauteuil pour l’Orchestre«COUP DE CŒUR: un spectacle émouvant et criant de vérité. La performance de l’actrice est exemplaire, fine et subtile. Stéphane Daurat signe une mise en scène intelligente et en mouvement. » Avignon news QUAND JE SERAI GRANDE… TU SERAS UNE FEMME, MA FILLE

Votre billet est ici

ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD 75004

ESSAION THEATRE présente ce spectacle

Être une femme. Avec les rêves que l’on avait petite fille. Avec les rêves que l’on a pour nos filles. Un hymne à la liberté.

Inspiré d’entretiens avec des femmes de 18 à 92 ans, ce spectacle établit à travers quatre monologues un état des lieux de la condition, des désirs et de l’évolution des femmes durant ces quatre-vingts dernières années.

Juste, poignant et drôle. Quand je serai grande… est un hymne à la liberté !

Théâtre contemporain Tout Public à partir de 12 ans

Durée: 80 minutes

Texte: Catherine Hauseux

Avec : Catherine Hauseux

Mise en scène : Stéphane Daurat

Presse:

Catherine Hauseux ne frappe pas à mots arrogants sur la gente masculine. Le public féminin est conquis, les hommes s’interrogent. » La Marseillaise

«Catherine Hauseux a écrit un texte précieux qu’elle défend sur scène dans une dynamique conviction et avec humour. Une pièce fondamentale à aller voir absolument au théâtre de l’Essaion.» Toute la Culture

«C’est vivant et souvent très drôle. Catherine Hauseux incarne successivement toutes ces femmes avec un talent fou !»Snes FSU

«Catherine Hauseux nous emporte avec grâce et légèreté dans ce panorama à la fois intérieur et extérieur des conditions des femmes et de leurs ressentis actuels. Bilan : il y a encore du boulot avant d’atteindre à vraie liberté d’être et de pensée. »La Revue du Spectacle

«Le diptyque est remarquable, les textes sont formidables, les monologues-dialogues sont extrêmement vivants. On peut tous se retrouver, hommes comme femmes, dans l’un et l’autre. On vous conseille donc vivement de voir les deux car c’est encore plus fort quand on voit les deux spectacles» ID FM

«Un texte pur et moderne sur la condition féminine, plein de choses essentielles à entendre. »Un fauteuil pour l’Orchestre

«COUP DE CŒUR: un spectacle émouvant et criant de vérité. La performance de l’actrice est exemplaire, fine et subtile. Stéphane Daurat signe une mise en scène intelligente et en mouvement. » Avignon news

. EUR27.5 27.5 euros

Votre billet est ici