Mayenne Ce spectacle met en jeu des portraits inspirés de nombreux témoignages recueillis. Ces portraits générationnels de femmes nous éclairent sur leur vécu dans le monde actuel : le regard qu’elles portent autour d’elles, le ressenti de leur parcours personnel – mais aussi la conscience qu’elles ont de leur héritage familial et sociétal. Inspiré d’entretiens avec des femmes de 18 à 92 ans, ce spectacle établit à travers quatre monologues un état des lieux de la condition, des désirs et de l’évolution des femmes durant ces quatre-vingts dernières années. INFOS PRATIQUES :

Lieu : Au Théâtre, 34 Rue de la Paix, Laval

Durée : 1h15

Tarif unique : 6€

Tout public

Spectacle le fait d' « être une femme avec les rêves que l'on avait petite fille »

