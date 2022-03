QUAND JE SERAI GRANDE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault 6 6 EUR Ne manquez pas “Quand je serai grande ” au Théâtre Beaux Arts Tabard ! ► Lila, jeune fille de 8 ans avec son meilleur ami Pasqua s’interroge…

Elle décide de partir dans une folle aventure en quête de ce qu’elle désire être quand elle sera grande… Chercheuse d’eau , Pêcheuse de Déchets ou Faiseuse de “Grands mots” ou tout simplement Partageuse de Joie…?

Son voyage initiatique va l’entraîner à des réflexions, émerveillements et fantasmes jusqu’à nous révéler sa découverte…

L’Amour doit être au cœur de TOUTES nos actions !

La question “ Que veux tu faire de ta vie?” peut devenir:“ Que veux-tu être pour autrui?” Théâtre / à partir de 5 ans

Durée : 40 minutes

